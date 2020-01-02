參謀總長沈一鳴遺體已運往三總 妻兒全程陪同 18:482020/01/02 中時 湯萱樂 、中時、 李忠一 、 許家寧 、 鄧博仁 、 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 參謀總長沈一鳴遺體在晚間6時許運出，將運往三軍總醫院。 （圖／李忠一） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發、副部長張哲平、空軍司令熊厚基等人到三總靈堂致意。（圖／呂昭隆） 參謀總長沈一鳴遺體已運往三總 妻兒全程陪同 搭乘黑鷹直升機前往宜蘭的參謀總長沈一鳴，在宜蘭與新北山區間迫降，機體毀損嚴重，沈一鳴被發現時已經死亡，遺體在晚間6時許運出，將送往宜蘭三軍總醫院，全程都由夫人陪同。 傍晚在宜蘭端的前進指揮所忽然一陣騷動，國軍官兵站在山道旁，對救護車上的沈一鳴敬禮致敬。 (中時 ) #沈一鳴 #參謀總長 #黑鷹直升機 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹失事／影／國防部痛心證實 參謀總長沈一鳴罹難 14:112020/01/02 政治 黑鷹失事／參謀總長沈一鳴罹難 蔡坐鎮宜蘭督導搜救 14:362020/01/02 政治 黑鷹失事／幻象種子教官 大漠特遣隊員 沈一鳴國際閱歷豐富 15:172020/01/02 政治 黑鷹失事／馬英九不捨：沈一鳴是國家重點栽培人才 15:492020/01/02 政治 黑鷹失事／同為參謀總長搭軍機 他命運大不同... 16:402020/01/02 政治 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 17:062020/01/02 政治 黑鷹迫降意外 參謀總長沈一鳴遺體將送三總 17:222020/01/02 生活 黑鷹失事參謀總長殉職 全球媒體關注 17:142020/01/02 國際 沈一鳴參加元旦升旗 竟透露詭異巧合 18:152020/01/02 政治 沈一鳴軍中一個舉動 下屬：為他賣命無怨無悔 18:312020/01/02 生活 政治熱門新聞 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 黑鷹失事陳水扁竟藉機嗆韓 網友公幹：滾回監獄 - 政治 黑鷹失事／生還者曹進平中將 現場說明最新情況！ - 政治 黑鷹失事／「兵王」韓正宏最後貼文曝光... 弟兄看完淚喊：敬禮！ - 政治 沈一鳴參加元旦升旗 竟透露詭異巧合 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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