國防部長嚴德發、副部長張哲平、空軍司令熊厚基等人到三總靈堂致意。（圖／呂昭隆）

參謀總長沈一鳴遺體已運往三總 妻兒全程陪同

搭乘黑鷹直升機前往宜蘭的參謀總長沈一鳴，在宜蘭與新北山區間迫降，機體毀損嚴重，沈一鳴被發現時已經死亡，遺體在晚間6時許運出，將送往宜蘭三軍總醫院，全程都由夫人陪同。

傍晚在宜蘭端的前進指揮所忽然一陣騷動，國軍官兵站在山道旁，對救護車上的沈一鳴敬禮致敬。

(中時 )