倫敦金屬交易所（LME）銅3個月期貨價周四盤中每公噸上漲約1％報6,218美元。

主要是川普周二宣布中美將在1月15日簽第1階段貿易協定，讓市場看好能支撐中國對銅等商品需求。

除此之外，中國光大期貨的研究報告認定，中國人民銀行周三宣布下周一開始把金融機構存款準備金率調降0.5個百分點，估計向市場挹注8000多億人民幣的做法「將毫無疑問地激勵市場信心」。

(工商 )