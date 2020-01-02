中美即將簽貿易協定 激勵銅價走高 18:592020/01/02 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 倫敦金屬交易所（LME）銅3個月期貨價周四盤中每公噸上漲約1％報6,218美元。 主要是川普周二宣布中美將在1月15日簽第1階段貿易協定，讓市場看好能支撐中國對銅等商品需求。 除此之外，中國光大期貨的研究報告認定，中國人民銀行周三宣布下周一開始把金融機構存款準備金率調降0.5個百分點，估計向市場挹注8000多億人民幣的做法「將毫無疑問地激勵市場信心」。 (工商 ) #市場 #中國 #中美 #貿易 #協定 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美休兵 暫雨過天晴 04:092019/12/29 產業財經 貿易協議只是逗點 中美較勁持續 04:092019/12/29 焦點新聞 崔天凱：中國會信守履行中美貿易協議內容 23:542019/12/29 財經 兩岸軍事互信機制系列：中國特色的軍事互信機制 14:542019/12/30 國際 中美貿易關係好轉 刺激橡膠需求 20:132019/12/30 財經 傳劉鶴本周六赴華府 簽中美首階段貿易協議 00:362019/12/31 兩岸 中美首階段協議就快簽了 劉鶴傳周六率團赴美 04:102019/12/31 財經要聞 白宮顧問：中美可能下周簽首階段貿易協議 08:322019/12/31 財經 白宮顧問：中美或下周簽署首階段貿易協定 13:012019/12/31 財經 商品期貨趨勢專欄－中美關係趨緩 油價後市樂觀 04:102020/01/02 證券．權證 財經熱門新聞 iPhone SE2晶片 將採台積電7奈米製程 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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