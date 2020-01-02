2019年全球股市唱旺，公務人員退撫基金今（2）日公布11月單月獲利48.26億元，累計前11月大賺538.72億元，收益率為9.34％。

退撫基金管理委員會今日公布前11月來自於自營操作的固定收益為23.59億元，收益率0.89％，另資本利得獲利為145.87億元，收益率高達17.75％，另外委託投信代操獲利為369.26億元，收益率為16.13％，合計為538.72億元，收益率9.34％。

(工商 )