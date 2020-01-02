退撫基金前11月賺538.72億元 18:592020/01/02 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019年全球股市唱旺，公務人員退撫基金今（2）日公布11月單月獲利48.26億元，累計前11月大賺538.72億元，收益率為9.34％。 退撫基金管理委員會今日公布前11月來自於自營操作的固定收益為23.59億元，收益率0.89％，另資本利得獲利為145.87億元，收益率高達17.75％，另外委託投信代操獲利為369.26億元，收益率為16.13％，合計為538.72億元，收益率9.34％。 (工商 ) #收益率 #11 #獲利 #退撫基金 #基金 也許您會感興趣 推薦閱讀 《股利-半導體》家登上半年度擬配息1元 09:432019/12/30 財經 《商情》空頭回補，激勵上周五LME期鋅漲逾1.3％ 10:012019/12/30 財經 陸豬肉批發均價 自高峰下降18.15％ 11:032019/12/30 財經 內外利多有撐 中國A股長線價值浮現 11:352019/12/30 財經 RCEP三步走 預計明年11月正式簽署 16:342019/12/30 財經 陸客限縮！來台觀光客連3月沒破百萬 18:552019/12/30 生活 航商盼明年鼠來寶 張正鏞：市場看不好反而可能變好 08:402019/12/31 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美國11月商品貿易逆差縮小 09:262019/12/31 財經 《電機股》新梯接單突破4000台，崇友明後年穩揚 13:242019/12/31 財經 iPhone 11好朋友》ShiftCam鏡頭手機殼 升級多變化 15:382019/12/31 科技 財經熱門新聞 iPhone SE2晶片 將採台積電7奈米製程 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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