66歲韓國男星朴英奎，因演出《順風婦產科》美月爸爸一角，被台灣觀眾所熟識，今（2日）他突然宣布已於去年聖誕節和圈外女友結婚，而這也是他第四次結婚，讓外界十分驚訝。

朴英奎所屬經紀公司稍早發聲明表示：「朴英奎12月25日在家人、熟人的見證下，和交往4年的圈外人低調完成結婚典禮」，由於考慮對方是普通人，所以表明立場比較謹慎，希望受到大家的祝福。

據悉，朴英奎並沒對外公布第三段婚姻結束的消息，因此4度再婚掀起熱議。

(中時電子報)