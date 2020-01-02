大陸武漢日前傳出不明原因肺炎後，香港亦出現類似案例，一名由武漢返港的女性出現上呼吸道不適，病因未明。目前陸方尚未有病毒檢驗的進一步進展，為防範疫情入侵，疾管署要求醫療院所加強通報。民眾若計劃赴陸，應避免接觸來路不明的禽鳥，並留意個人衛生。

武漢日前爆出不明原因肺炎，27人當中出現7名重症患者，症狀包括發燒、少數人呼吸困難、胸片呈雙肺浸潤性病灶。香港後續也出現類似個案，一名曾前往武漢的女性，返港後出現上呼吸道症狀而遭到隔離，流感、SARS和禽流感快篩均呈陰性，病因未明。

為防止不明原因肺炎進入台灣，疾管署日前展開登機檢疫，截至目前僅發現1名發燒孩童，已返家進行追蹤。疾管署副署長莊人祥表示，該署今日召集專家學者展開傳染病防治諮詢會，會後決定加強通報，醫療院所若收治曾赴武漢的嚴重肺炎患者，應儘快向衛生單位通報，進行侵入式醫療行為時，亦需配戴N95口罩。

莊人祥表示，陸方至今仍未向國際提供病毒檢驗的進一步結果，該署仍不排除派員赴陸訪查的行動。民眾近期若計劃赴陸，應落實「5要6不」原則，禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動、不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

旅客返台後，若出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員。若在入境10日內出現發燒、急性呼吸道症狀，應主動通報1922防疫專線，戴口罩儘速就醫。就醫時，主動告知旅遊史、職業別等相關資訊，以利後續的診斷及治療。

(中時 )