空軍UH-60M黑鷹直升機失事，罹難者之一洪鴻鈞少將家住金門，左鄰右舍聽到不幸消息，均十分難過不捨，大家相約莫讓他高齡93歲的老母親知道，鄰里間深厚情感讓將星殞落的憾事更添哀傷。

老家在金城鎮北門里，身為長子的洪鴻鈞，念國小時即立下投筆從戎的志願，獲得父親的激勵，國中畢業後就在雙親的支持下，帶著戰地少年豪氣進入中正預校，畢業後直升陸軍官校56期，以十分優異的學、術科成績，獲得派任實習旅長的榮譽，奠定堅實的軍旅發展基礎。

「要做就做最好的！」洪鴻鈞一直堅持這樣的信念，曾以優異的外語能力和體能遠赴美國突擊兵學校受訓，贏得「兩棲蛙人將軍」的稱譽，期間歷任花防部參謀長、東指部指揮官、國防大學陸軍學院院長、管理學院院長和航特部參謀長等職務，迄2019年6月接任國防部情報次長室助理次長。

2011年，46歲洪鴻鈞升任少將，由曾任金西師長的國防部長高華柱授階，為故鄉金門再增添一顆將星，多少年來想念在台灣的愛子，經常獨自落淚的老母親李緞治十分開心，還在家人的陪同下專程到三軍軍官俱樂部觀禮，分享「摘星」的榮耀。

洪鴻鈞有一個好感情的弟弟洪鴻源，在老家擔負照顧雙親的重任，讓他得以無後顧之憂，全心全力報效國家。孝順的洪鴻鈞休假經常回金門探望二老，鄰居對他長得高帥、溫文有禮，留下極好的印象。

在獲悉不幸消息後，人在台灣的弟弟趕緊回到金門，陪伴九旬的高齡老母，暫時還不敢讓老人家知道此事，親友們了解手足情深的他，此刻內心有著無比的糾結，因此也更加難過不捨。

(中時 )