2日不幸殉職的空軍少校參謀官黃聖航出身苗栗頭份市。〔翻攝自黃聖航臉書〕

2日不幸殉職的空軍少校參謀官黃聖航出身苗栗頭份市。〔翻攝自黃聖航臉書〕

2日不幸罹難的空軍少校參謀官黃聖航，是苗栗縣頭份市田寮里人，自台中技術學院畢業後考進三軍大學國防管理學校，畢業後分發空軍服役，去年沈一鳴接任參謀總長，因見黃聖航表現優異，特別指定擔任總長侍從官，卻不幸遭遇死劫，與總長一同殉職。2日事發後，家屬接獲噩耗，隨由苗栗縣議員徐功凡陪同北上松指部等候消息，在確認黃聖航不幸殉職消息後，黃兄悲痛異常，徐功凡希望外界暫勿打擾家屬，讓家屬保持調整情緒空間。

76年次的黃聖航，父親在2年前去世，家中還有老母親以及胞兄，胞兄已婚育有4子，黃聖航則至今仍然未婚，家中經濟情況僅維持小康。

黃聖航曾就讀新竹高商，再進入台中技術學院，畢業後，為了家計投考三軍大學國防管理學院，畢業後分發至空軍服役，先後在清泉崗空軍基地、空軍第427戰術戰鬥機聯隊等單位歷任職務，表現優異，去年6月間，沈一鳴接任參謀總長，因賞識黃聖航表現，特別指定黃出任總長侍從官，卻不幸在這次空難中殉職。

2日，黃聖航胞兄接獲噩耗後，隨即在苗栗縣議員徐功凡陪同下，趕往台北市松指部等候進一步消息，在確定黃聖航殉職後，黃兄悲痛萬分，徐功凡希望外界暫勿打擾家屬，讓家屬能好好處理善後。

(中時 )