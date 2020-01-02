美國近期因為公債交割，加上大型銀行為符合年底資本要求而不願放款，造成年底資金普遍吃緊，而聯準會為避免短期貨幣市場利率突飆高，從10月開始，透過附買回交易收購國庫券替市場注入資金。

截至目前為止，聯準會已對市場注入超過2,340億美元，而其也曾在10月表示，注資行動至少會延續至2020年第二季。凱基期貨指出，聯準會此次釋放短期流動性資金的操作，導致美元指數從去年10月份見高點後即開始走弱，同時也激勵非美貨幣走升。

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