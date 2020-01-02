美元指數走軟 激勵非美貨幣揚升 19:022020/01/02 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國近期因為公債交割，加上大型銀行為符合年底資本要求而不願放款，造成年底資金普遍吃緊，而聯準會為避免短期貨幣市場利率突飆高，從10月開始，透過附買回交易收購國庫券替市場注入資金。 截至目前為止，聯準會已對市場注入超過2,340億美元，而其也曾在10月表示，注資行動至少會延續至2020年第二季。凱基期貨指出，聯準會此次釋放短期流動性資金的操作，導致美元指數從去年10月份見高點後即開始走弱，同時也激勵非美貨幣走升。 (工商 ) #資金 #市場 #10月 #聯準會 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 向上市場攤商寒冬送暖 捐助弱勢傳愛12年 17:292019/12/29 生活 境外資金回台專法受青睞 勿產生唯一路徑迷思 04:102019/12/30 產業特刊 優步收購中東同業Careem 埃及有條件批准 08:582019/12/30 財經 渣打開辦海外資金匯回專法業務 15:492019/12/30 財經 渣打銀開辦「境外資金匯回專法」業務 助台商資金回台資產配置 18:142019/12/30 財經 蔚來汽車Q3營收超預期 盤前股價飆漲 20:012019/12/30 財經 泰國11月經常帳盈餘增加 23:422019/12/30 財經 正大專欄－淺談境外資金匯回專法 04:102019/12/31 金融．稅務 資金匯回 財長：預期明年帶動4、5000億投資 17:192019/12/31 財經 美國10月房價月增0.2％ 09:252020/01/01 財經 財經熱門新聞 iPhone SE2晶片 將採台積電7奈米製程 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。