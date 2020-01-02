墜機生還狂吹哨！中將曹進平全身泥濘冷靜指揮

國防部一架黑鷹直升機今上午在新北山區墜毀，生還的通次室次長曹進平中因傷勢較輕微，身上隨身攜帶的哨子，成了這次寶貴「救命器材」，因為他用盡力氣吹響哨子，救難隊聽到聲音朝著哨音方位挺進，才能迅速救出沒有罹難的人員。

宜蘭縣消防局長徐松奕說，正當搜救隊員朝可能失事的方位摸索前進時，突然有搜救人員聽到疑似哨聲，局長立刻下令：「那個方向就對了」就這樣，救難人員找到曹進平，在他的帶領下，迅速趕往失事地點，找到生還者。

救難人員就是依照幸運生還的曹進平指揮找到失事位置和待救人員，他說，有2位機上隨行軍官無法步行，需搜救隊協助下山，需要擔架，但座艙的駕駛及前排傷勢較重，有2位已無生命跡象，在機外的有5位。

曹進平從在基層部隊服務時，就有隨身攜帶哨子的習慣，這次遭逢黑鷹失事，雖然自己也受傷，但是忍著傷痛，吹響哨子，縮短了救難人員摸索尋找時間，幫他立下大功。

由警消趕赴救援的影片中顯示，拿著救援關鍵「銀色哨子」的曹進平滿身泥濘，雖有傷勢但仍可站著講話，他向搜救人員還原出事情況，並指引傷者位置，希望可以盡速搶救同袍生命，冷靜表現令人印象深刻。

曾謙稱自己是「七隊飛行兵」，曹進平畢業於空軍官校76年班，之後到空軍指揮參謀學院、戰爭學院深造，並獲有交通大學管理科學碩士學位。他曾先後擔任國防部作計室戰情中心主任、空軍司令部人事軍務處長及空軍副參謀長等重要職務，學、經歷完整。

(中時電子報)