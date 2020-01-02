一架黑鷹直升機今天失事，造成國防部情次室助理次長洪鴻鈞少將等人殉職，洪鴻鈞在金城鎮北門老家大門深鎖。家人為避免洪母受到刺激，隱瞞噩耗；親友得知他罹難，不勝唏噓。

一架黑鷹直升機今天在新北市坪林、宜蘭縣交界處失事，機上共13人，5人獲救、8人罹難。罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、洪鴻鈞，以及黑鷹直升機2名飛官、1名機工長等人。

根據中央社報導，洪鴻鈞出身金門，陸軍官校56期，2012年升少將，有「兩棲蛙人將軍」之稱。他曾到美國突擊兵學校受訓，外文能力極佳，曾任花防參謀長、東指部指揮官、國防大學陸軍學院院長、管理學院院長、航特參謀長等職務；2019年6月間接任國防部情次室助理次長。

事發後，洪鴻鈞位於金城鎮北門的老家大門深鎖。為避免洪鴻鈞的9旬母親受到刺激，家人把電視、電話等插頭拔掉，不讓她接觸外界訊息。

鄰居表示，洪鴻鈞英俊挺拔，人很和善。平日洪母與洪鴻鈞的弟弟洪鴻源同住，並由外勞照顧；洪鴻源於事發時人在台灣，得知消息後趕回金門，陪伴媽媽。

洪鴻鈞是在2012年12月27日晉升少將，由當時的國防部長高華柱授階，洪母在兒女陪同下，到台北三軍軍官俱樂部觀禮，分享兒子「摘星」榮耀。

身為長子的洪鴻鈞，有一個姊姊及一個弟弟，父母經營五金店。親友透露，洪鴻鈞兒時對未來前途有自己的想法，國中時曾告訴洪父，他對做生意不在行，打算投筆從戎，並向洪母保證不怕苦，立志在軍旅生涯中求發展。

洪鴻鈞在軍校期間成績優異，46歲晉升陸軍少將時，洪母歡喜不已。授階時洪母受訪表示，洪鴻鈞接受嚴格的軍事訓練，她逢年節想起兒子就哭，不甘他從軍受苦；但這是兒子的決心，她只能為兒子加油打氣。

洪鴻鈞未辜負父母期望，官拜少將，光耀門楣，親友都與有榮焉，當時洪母曾在洪父靈前哽咽地說，「兒子官拜少將，要給你做老太爺，他終於做到了」。

洪鴻源自小就非常支持哥哥，擔負起照顧父母的責任，讓洪鴻鈞沒有後顧之憂，可以全心全力報效國家。當年洪鴻源看到哥哥「摘星」，他比任何人都高興；如今哥哥殉職，他悲傷地難以言喻，還要想盡辦法隱瞞消息不要讓母親知道，避免母親受到刺激。

洪鴻源在臉書（Facebook）貼文指出，「感謝大家的關心，目前我還沒有想讓老媽媽知道，請親朋好友不要到我家關心，萬分感謝」。

(中時電子報)