嘉義縣山區立委候選人陳明文2日召開反賄選記者會，呼籲民眾若遇到賄選情事要勇敢檢舉，不要讓紅色勢力滲透台灣，重蹈2018年五合一選舉覆轍，並祭出加碼獎金每件10萬元，盼能淨化選舉風氣。

立委陳明文今天與民進黨縣黨部代理主委張伊芊、律師蔡宛緻及梁家昊共同開反賄選記者會，喊出「拒賄選、反滲透」等口號，陳明文說，這次選舉堅持反賄選也絕不賄選，賄選是最惡劣的行為，2018年五合一選舉中共資金嚴重影響選情，2020絕對不能再重道覆轍。為鼓勵選民檢舉，陳明文競選總部表示，只要檢舉成案起訴，就加碼發放10萬元獎金。

張伊芊表示，2020是關鍵的一戰，現在各地都繪聲繪影影響選戰，台灣人要拒絕紅色勢力滲透，守護台灣民主價值，候選人也應拿出實質政見，憑實力而戰。

陳明文指出，目前競選總部接到的多與宮廟系統有關，民眾可撥打民進黨反賄選專線0800-505-068，若有相關法律問題也可與競總律師聯繫，陳也呼籲，若其他候選人有賄選情資應主動檢舉，而非在社群媒體、line上放風聲。

(中時 )