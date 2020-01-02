台劇《我們與惡的距離》讓精神疾病進入大眾視野，但精神病患的污名和歧視在社會上依然根深柢固。擔任醫院「社區關懷訪視員」的任依島，因為工作需要，他走入精神病患家中，協助和陪伴病患及家屬面對各自的生活困境，更將他看到的精神病患的日常生活，寫成《屋簷下的交會》一書，獲得今年台北國際書展非小說組大獎。

任依島表示，當我們談到精神病患，常常只看到「症」或「病」的標籤，但其實疾病只是這些人的一部分而已，「我寫這本書的原因，就是希望能讓大家看到標籤底下的人，了解這些人只是『帶病生活』，讓這些精神病患也還原成人。」

例如，書中提到任依島和患有思覺失調症的個案阿榮問起愛聽的音樂，才知道平時只能用精簡字詞回答的阿榮，其實愛聽費玉清、鄧麗君、伍思凱等歌手的歌，甚至學會用手機上網搜尋youtube來聽。任依島表示，又例如一位患躁鬱症的媽媽惠嫻，即使生病了，她依舊是一名關心孩子學業，在孩子大考前拿著准考證去拜拜的母親。

任依島表示，被政府列管的精神病患，會由衛生局的公衛護理師評估，看需不需「社關員」做「入家服務」，「病患往往不只面對精神疾病，有的還會遇到家暴、就業、藥癮酒癮等多重問題，公衛護理師就會將有需協助的個案轉交社關員，也讓我有機會親身認識、觀察在專業醫療場域以外，精神病患在家中的日常生活。」

1977年生的任依島，原本大學就讀商學院，因為接觸學校心輔資源，成為義工，後來決定轉考心理系，走進心理諮商領域，後來成為「自殺關懷員」和「社關員」，9年來走在第一線，成為病患在醫療和生活中間的銜接橋樑，有時甚至是病患生病後第一個踏入家拜訪的「外人」。

雖然工作讓任依島身處社會最受到歧視的陰暗角落，他表示，支持著他前進的，是來自家屬和病患的回饋，「陪伴他們，其實不容易獲得成就感，因為他們的情況不一定會好轉。但每次家屬和病患的回饋，會讓我知道，這個工作很重要，我不想再見到別人受苦了。」

第13屆台北國際書展大獎今日揭曉，「小說獎」由胡晴舫《群島》、陳淑瑤《雲山》、李維菁《人魚紀》獲獎，「非小說獎」由任依島《屋簷下的交會》、陳怡如《女同志X務農X成家》、蔡慶樺《美茵河畔思索德國》獲獎。

「兒童及青少年獎」由黃一峯《怪咖動物偵探》、張友漁／林一先《江湖，還有人嗎？》、安石榴《那天，你抱著一隻天鵝回家》獲獎，「編輯獎」則由寶瓶文化總編輯朱亞君獲得。金蝶獎金獎為洪彰聯《麥葛芬》，銀獎為謝榮雅、徐宗懋的《海上絲路與世界文明》，銅獎為劉克韋《一定曾經有狂喜》。所有入圍作品將於台北國際書展中展出。

(中時 )