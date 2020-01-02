洪宗熠也在臉書宣布將暫停所有競選造勢活動。（翻攝洪宗熠臉書／吳建輝彰化傳真）

陳秀寶表示非常震驚及難過，也呼籲大家敬待政府的說明，不要做過多的憶測及聽信謠言。（翻攝陳秀寶臉書／吳建輝彰化傳真）

張瀚天也宣布取消周末晚間將舉辦的園遊演唱會，並表示會擇日再舉行。（翻攝張瀚天臉書／吳建輝彰化傳真）

空軍黑鷹直升機失事意外，一共造成參謀總長沈一銘等８名將士殉職，許多政治人物也紛紛透過臉書及LEIN推撥，向英勇的國軍弟兄默哀及致上最高敬意，彰化選區包括國民黨張瀚天、民進黨洪宗熠及國民黨蕭景田都將停止本周原有的造勢晚會，其他候選人也宣布即日暫停所有競選活動。

蕭景田透過臉書表示，同為軍人出身，因此感受特別深刻，軍人為完成每項任務總是戮力以赴，沈一鳴參謀總長人品學識兼具，治軍有方，紀律嚴明，因公罹難是國之不幸，呼籲有關單位能夠早日調查出黑鷹失事的原因，也期盼未來能建構國軍弟兄更安全的作戰載具。

洪宗熠則在臉書表示，選舉期間遭逢國軍此一重大意外事件，與蔡總統即日起至１月４日，暫停所有相關造勢活動，原定１月４日下午在溪湖舉辦的造勢晚會也一併取消；第２選區的張翰天則原定在３日晚間舉行園遊演唱會，也確定取消，並表示會擇日再舉行。

彰化各選區後選人包括第一選區黃秀芳，第二選區柯呈枋、陳秀寶，第三選區謝衣鳳，第四選區陳素月等人，都在第一時間表達哀悼之意，希望能夠盡快調查出直升機失事的真正原因，並完成後續的撫卹及安置事宜。

(中時 )