桃園市第四選區立委候選人鄭寶清，2日一早選在桃園市政府前路口拜票。(蔡依珍攝)

桃園市第四選區立委候選人鄭寶清，2日一早選在桃園市政府前路口拜票。(蔡依珍攝)

響應民進黨中央「全國大站路口」活動，桃園市第四選區立委候選人鄭寶清，2日一早選在桃園市政府前路口拜票，前民政局長、不分區立委候選人湯蕙禎也聲援，高舉LED跑馬燈呼籲支持「桃園隊」，2人正好站在縣府路、復興路、中山路等多叉路口，許多支持者也比出「5」號熱情回應。

鄭寶清說，選擇站在桃園最市中心的縣府路和中山路口，除了往來車流多，更要凸顯五星市長鄭文燦5年來帶給桃園的轉變，強調「房子蓋一半、師傅不能換」，唯有支持雙鄭連線、建設才能看得見。

鄭寶清在市議員黃景熙、李光達、黃家齊，以及前民政局長、民進黨不分區提名人湯蕙禎陪同下向選民請託拜票，團隊成員也高舉LED跑馬燈，強調「 3張選票顧台灣，總統選小英、立委選寶清、桃園一定贏」。

鄭寶清也在2020年開工首日與教育部國教署、桃園市教育局，一同到桃園國小與慈文國中進行現場會勘，爭取約300萬協助改善桃園國小的排水系統、避免學生跌倒受傷，也在第二停車場增建安全圍籬，改善校園安全死角。鄭寶清也向教育部爭取約480萬，協助慈文國中添購數位化電視牆設備，讓學校能建立更高效能的學習環境。

(中時 )