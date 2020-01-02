20200102中天新聞 「接總長僅半年」 參謀總長沈一鳴殉職

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機今(2日)上午墜毀於烏來山區，造成參謀總長沈一鳴在內等8人罹難；資深名嘴、主持人楊月娥多年前在沈一鳴擔任空軍司令時，曾被邀請至空總演講，也因此與沈一鳴有過閒話家常的機會，如今聽聞噩耗，更讓她難過在臉書寫下：「悼念黑鷹上掉落的星星，沈一鳴參謀總長才上任半年，太震撼，太難接受了。軍人為國犧牲奉獻，心裏的苦有幾人知曉？」

楊月娥在臉書哀悼沈一鳴離世，透露她多年前曾被邀請至空總演講，演說前，沈一鳴特地與她閒話家常，大讚沈一鳴說話特別溫暖，也對這位空軍司令的溫文儒雅、帥氣英挺印象深刻。

而沈一鳴當時也告訴她為何會需要請她與空軍弟兄說說話的原因，「因為軍旅生活太苦悶，家人的理解與支持對他們很重要，未婚談戀愛的風險更高，軍紀如山，出不去管理嚴格受限多，情緒打結就會打不開.....希望我跟他們聊聊舒壓，和家人相處，穩定心智....等等。」從楊月娥的這段PO文，更可看出沈一鳴對軍中弟兄的重視。

楊月娥坦言震驚，也太難接受沈一鳴殉職噩耗，她最後文末悲痛寫下：「但您走了，自在的飛走了，62歲太早了吧！無常啊！好好的珍惜眼前，人生沒有理所當然，真的。」

楊月娥的這篇PO文令網友看了鼻酸不已，更有一位軍眷留言表示老公是劉孝堂少將的同學，自己從早上9點一直陪著劉孝堂妻子等消息，一直到現在還沒見人...。

(中時電子報)