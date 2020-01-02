空軍黑鷹直升機失事，造成8死5傷。罹難者之一的總長室少校侍從官黃聖航英年早逝，家屬至今仍無法接受噩耗，其胞兄更在臉書貼文表示悲痛，讓許多網友看了也不忍紛紛留言安慰。

空軍黑鷹直升機失事，消息震驚國人。罹難者之一的參謀黃聖航少校英年早逝，他難以置信是自己弟弟發生意外，親友也表示感傷，表示「一直祈禱這是同名同姓的巧合」。

黃聖航兄長今下午近3時許在臉書發文，「不公平啊...不敢相信怎麼會是我弟弟。」言詞中帶著滿滿的悲憤及傷痛，難以相信在農曆年前失去至親。

親友與網友們見了悲傷消息，也紛紛湧入家屬的臉書致意，「請節哀」、「哥哥 節哀..」、「黑鷹失事.....剛剛才看到名字...以為同名同姓...真難過...」、「一直祈禱只是同名同姓的巧合，好糾心」、「雖不是簡單一句辛苦與節哀能帶過。家裡有長輩的話，趕緊請親屬前往陪伴...」。

(中時電子報)