國民黨台南市立委候選人洪秀柱批評，應尊重國防部對外發言機制，而非把社群媒體當新聞速報一樣，不斷刷快訊。(曹婷婷攝)

「英靈不泯 悼8位殉難國軍將士！」國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱今天忙著拜票，獲悉黑鷹失事8人罹難，隨即宣布暫停晚間和明天公開活動，她也批民進黨對手王定宇把個人社群媒體當新聞速報不斷刷快訊，強調重大國防事故應由國防部統一對外發布資訊，立委職責是監督政府、反映民情，應尊重國防部對外發言機制，也用同理心對待傷者及家屬。

洪秀柱下午得知黑鷹失事後，隨即在臉書寫下「為亡者哀悼，也為傷者及家屬祈禱，但請記得留給他們一些空間，不要徒增別人困擾。」她雖未指名道姓，但意有所指「重大國防事故應由國防部統一對外發布資訊，立委的職責是監督政府、反映民情，而不是把社群媒體當新聞速報一樣，不斷刷快訊！」

洪競選陣營坦言，這部分主要就是針對民進黨立委王定宇不斷在臉書發布相關訊息，但資訊片面，顯然不妥。洪秀柱指出，國防外交立委應該了解，滿足大眾知的權力同時，更要注意避免擾亂資訊，尊重國防部對外發言機制，也用同理心對待傷者及家屬，過於頻繁片斷的資訊只會造成家屬的心理壓力，尤其是若眾多資訊內容分歧不一，更會增添家屬的煩憂。

洪秀柱競選陣營下午也發出聲明，因軍方發生不幸事故，為表達沉痛哀悼，原訂今晚和明天路口拜票、早晚市集等公開活動均取消，期盼行政團隊全力進行救援，並盡速釐清事故原因，讓憾事不再發生，至於明天政見發表會將依台南市選委會公告辦理，4日合體韓國瑜的歸仁大型造勢仍如期舉行。

(中時 )