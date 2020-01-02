澳洲野火燒出濃煙，連遠在數千公里外的紐西蘭冰川也不能倖免。原本雪白無瑕的冰川就像鋪上焦糖般。

（路透）

根據外媒報導，昨天清晨太陽升起後，紐西蘭人在漫天煙霾中，太陽也變得像一顆紅色或金色的火球。

紐西蘭官方預報單位MetService推文說：「飄散約2000公里、飛越塔斯曼海的濃煙，各地都可清楚看到。」「影響最嚴重的地區能見度最低僅10公里。」

推特用戶Miss Roho推文說：「基督城其實也聞得到燒東西的味道。」另一名推特用戶瑞秋（Rachel）貼了張法蘭約瑟（Franz Josef）冰川照，法蘭約瑟冰川平常潔白無瑕，這時卻染上淡茶色。「法蘭約瑟冰川附近。這『裹上焦糖』的雪，是山林大火的沙塵造成。昨天它還是白的。」

喜劇演員傑梅奈克萊門特（Jemaine Clement）則放上太陽宛如金色火球的照片，因為澳洲的野火濃煙，使紐西蘭的太陽看起來這麼奇怪。

(中時 )