彰化縣府執行「鹿港溪風華再現計畫」，改善水質重要的礫間曝氣處理場正式完工啟用。（吳敏菁攝）

彰化縣府執行「鹿港溪風華再現計畫」，改善水質重要的礫間曝氣處理場正式完工啟用。（吳敏菁攝）

彰化縣府執行「鹿港溪風華再現計畫」，改善水質重要的礫間曝氣處理場正式完工啟用。（吳敏菁攝）

鹿港溪揮別惡臭了，彰化縣政府執行「鹿港溪風華再現計畫」三部曲，首部曲就是水質淨化改善，經過礫間曝氣相關處理後，可支應鹿港溪大約6000公噸的乾淨水源，礫間池槽還設置觀察廊道，廊道內開設8扇觀察窗，搭配解說牌，可清楚了解整體汙水處理流程。

淨化水質後的鹿港溪，已經不再讓人們退避三舍，一下子拉近了人們想親水感動，接下來第二、第三部曲，將是水岸景觀環境營造和汙水截流工程。

水資處表示，鹿港溪風華再現計畫2018年陸續開工，水質淨化工程的為鹿港溪風華再現正式跨出重要里程碑，緊接著今年鹿港溪景觀環境營造、汙水截流及水資源回收中心也將陸續完工落成，長久以來髒亂、惡臭的鹿港溪即將成為過去，鹿港溪整體環境將大幅改善。

其中，汙水改善最重要就是礫間曝氣處理場已正式完工啟用，縣長王惠美2日前往視察，指出鹿港溪上游因沒水源，過去都靠生活汙水及道路相關汙水匯集到舊鹿港溪，所以標散著味道。

這次縣府執行水質淨化改善工程淨化水質，工程總經費為9827萬元，最主要是將中興排水以及員林大排引進來的水，經過礫間曝氣相關處理後，可支應鹿港溪大約6000公噸的乾淨水源，潔淨的溪水，恢復了水岸的魅力。

(中時 )