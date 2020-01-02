(21:30更新)院方表示目前5人都是清醒的，生命跡象穩定。但傷患還有骨折、擦傷、等問題，目前只有一位長官要到加護病房做觀察，還要住院觀察。院方也有安排社工及心理師撫慰家屬。

國軍黑鷹直升機今天上午發生迫降事件，飛機上包含參謀總長沈一鳴等共13名軍官，僅5人生還，8名不幸罹難。晚間7時10分許，傷勢較輕能自行下山的通次室中將次長曹進平、以及後次室中將次長黃佑民、作計室中校作參官周欣頤三人，已經先後送到內湖三軍總醫院進行急救。稍晚將由主治醫師對外說名傷患傷勢。

空軍司令熊厚基上將今天下午宣布，這次迫降意外13員機務人員及乘客中，僅5名生還，分別為作計室少將處長劉孝堂、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹。另外8人，包含參謀總長沈一鳴等則已無生命跡象。

三總表示，生還者分兩批，兩名傷勢較重的送到宜蘭陽明大學附設醫院，另外三名傷勢較輕者，從登山口下山後，由直升機載運到松山機場後，再由救護車轉運到內湖三軍總醫院。

(中時 )