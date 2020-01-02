台灣防災產業協會由產、官、學等環境專業學者組成，今(2)日強調從今年2020開始，台灣正式「氣候緊急」狀態，政府應整合防災機制，以及針對現有防災法令做調整及訂定各階段的減碳方案，否則20年之後氣候帶來的影響台灣將無從應對。

去年年11月，歐洲議會正式達成共識，宣布歐洲及全球進入「氣候緊急狀態」，並要求歐盟執委會之相關法案與預算皆須以避免地球溫度升高超過1.5度為目標，更應盡速提出面對氣候緊急狀態之策略，台灣防災產業協會指出，目前全球二氧化碳成長趨勢較以往更為快速，預計2036年年均溫將增加2度，將遠超全球目標的1.5度。

台灣防災產業協會理事長彭啟明表示，現在各級政府仍欠缺統合防災工作機制，應盡速確立國家因應氣候緊急狀態的減碳目標，更要明確納入調適與減緩作為；民間產業也須思考氣候緊急將對全球供應鏈及市場造成莫大衝擊，強調只要政府現在開始著手應對措施，氣候緊急就會從危機變成機會。

交大土木系副教授單信瑜表示，用「溫水煮青蛙」來形容氣候變遷下的人類再適合不過，不過水已經要滾了，再耽誤下去就將為時已晚！

單信瑜說，台灣降雨型態已大幅改變，降雨日數在過去20年裡日數減少3.01％，降雨強度卻增加了3.16％，以往颱風、梅雨季才會有雨災出現，近年只要6小時以下大雨就會帶來嚴重災害。

銘傳大學建築學系教授王价巨，「氣候緊急」無法以過往和既有經驗來應對，日本在2013年就通過國土強韌化基本法，政府也要積極告訴人民全球進入氣候緊急的真相，讓全國上下能一同面對。

銘傳大學都市規畫與防災學系副教授馬士元指出，行政院設置的「災害防救辦公室」功能遠遠不足，面對氣候緊急情況政府應整合各部門資源和功能，在未來才能有效應對。

企業風險管理首席總監姚大鈞強調，台灣地區在聯合國評比下屬於全球受氣候影響風險最高的地區，面臨的各項災害將遠超乎想像，希望政府能將各部會整合起來，並制定全國上下面對的氣候變遷計畫。

協會最後提出4項建議供政府參考：1. 應確立國家因應氣候緊急狀態的減碳目標；2.提出能因應氣候風險的國土計畫；3.建置完整的防災法律系統；4.整合各部會、部門的防災計畫，以整合性的機制因應。

(中時 )