大陸2017年嬰兒尿布市場360億人民幣，年成長逾10％，尿布用膠使用量14萬噸，其中85％為內需；伴隨二胎政策加持，長期發展活絡看俏，台塑（1301）、南寶（4766）旗下SAP、衛材用膠業績加持助威。

此外，大陸內需政策加持，南寶也在南亞地區設置生黏著劑工廠，增加熱熔膠在不織布產品、白色家電等應用銷售，並打入大型消費產品市場中一線品牌供應鏈，為碳纖維複合材料、奈米樹脂塗料及感壓黏著劑等創新產品，建立銷售通路。

台塑兩岸SAP年產規模20萬噸（大陸9萬噸），可應用紙尿褲、食材去血水包材等領域。中國廢除一胎化政策提振新生兒數量增加，帶動以嬰幼兒為中心的紙尿布需求持續擴大，SAP、PP不織布應用商機推進。

南寶衛材用膠於中國市占率從2017年7％提高至2018年9％；除在第二、三品牌市占率為20～25％，並專注透過產品創新，提升於第一品牌的市場份額。

南寶指出，應用在橡筋和尿布表面的超柔膠能提供優異的產品舒適度，不論天氣冷或熱均能保持柔軟的觸感。另研發優異的濕強結構膠，能在尿液浸濕尿布後，延長尿布的耐用性。

(工商 )