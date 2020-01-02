又一豪華車品牌加入電動車行銷行列，Volvo汽車台灣分公司國際富豪汽車宣布，品牌第一款純電動車XC40 Recharge開放接單，預計將於 2021年第四季抵台交車。

國際富豪指出，回顧Volvo的綠能科技，自1976年始即發展純電概念車款，期間針對替代性動力能源研發不落人後，並於2011年推出C30 EV，直至今日國人熟悉的Plug-in Hybrid Electric動力科技車款，再再顯示Volvo決心打造新能源專家的魄力與技術水準。而為實現品牌友善環境的核心精神，Volvo自2018～2025年間將降低旗下每一款新車的碳足跡達40％，這意謂著從研發製造到交車給客戶，都必須降低每道程序的碳排放，並在2040年成為全球氣候零負荷高標準汽車製造商。在此一前提下，Volvo提供多款搭載Plug-in Hybrid Electric動力科技與純電動車款，期許在2025年的銷售比重各半，逐步踏實地朝節能減碳的目標前進。

國際富豪汽車在宣布2020年為「新能源元年」後，為滿足樂於追求新世代電能動力的消費者們，旋即展開旗下第一款純電動車XC40 Recharge的預售單活動，有意入主的消費者即日起預付18萬元訂金，可優先享有早鳥首批交車禮遇（限量99名），預計2021年第四季可交車。

(工商 )