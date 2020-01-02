行政院會今日核定少子女化對策目標，未來四年0至未滿2歲送托率由去年的13％提高到23％；2至未滿6歲入園率由去年的67％提高至72％、平價教保服務達70％。幼兒入園率若能提高到72％，將趕上經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均值70％。

行政院會今日聽取教育部與衛福部報告0到6歲育兒政策成果與展望，有關2到未滿6歲幼兒就讀公共化或準公共化幼兒園的入園率，去年約67％，比2016年提升7％，對於未來展望，教育部盼幼兒入園率提高到72％，趕上OECD國家平均值。

至於0至未滿2歲，去年家外送托人數約4.7萬名，送托率13％，較2016年提升4％，展望未來四年，衛福部希望送托率達到23％。

營造友善育兒環境，減輕家庭養育負擔，政府自2018年起推動「少子女化對策計畫」，採擴展公共化、建置準公共機制及擴大發放育兒津貼三大策略，達到0～6歲全面照顧。去年8月起，更全面推展平價教保服務、擴大發放育兒津貼。

執行至今，在平價托嬰中心及幼兒園方面，合計提供約40萬個就學機會；在育兒津貼方面，受惠幼兒數由2016年的26萬人，增加到2019年的87萬人，成長達三倍多。總預算由2016年的150多億元，增加到2020年的450億元，讓0到未滿6歲幼童的送托率及入園率，都有所提升。

今年開始政府再針對2至3歲尚未進入幼兒園、仍繼續由保母或托嬰中心照顧的幼童，給予3,000或6,000元不等的托育補助，讓1.6萬幼兒，也能享有不中斷的照顧。

蘇貞昌表示，這三年多來，政府努力拚經濟，為國人加薪、減稅、增福利，不僅擴大育兒補助，降低育兒家庭的稅賦負擔、提供婚育家庭租金補助，連娃娃車汰舊換新都有補助，為的就是讓「少年ㄤ仔某囝仔有處寄，可以安心去上班、去做工」。

(工商 )