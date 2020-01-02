第一銀行文教基金會長期深耕本土藝術，自2011年起，於第一銀行總行的「第一藝術空間」舉辦藝術展覽，提供國內藝術家創作發表的平台與機會，為本土藝術帶來支持與活力，並讓同仁與客戶能多欣賞藝術，提升正向思考的人生態度。第106場展覽邀請當代藝術家林宗賢，展出獨具風格的藝術作品。

林宗賢老師是一位創意豐沛的藝術家，從平面到立體，透露出他對創作的熱忱，近年來，將創作重心投注於傳統題材的再創新，以新的藝術形式和語言，創作出更貼近當代人思想的作品，象徵富貴的牡丹花、有著金玉滿堂寓意的金魚和代表福氣的蝴蝶，都是其創作的主要元素，他將這些傳統繪畫題材，創作出視覺新穎的作品，充份展現了藝術家的幽默感。

林宗賢老師除了平面繪畫作品之外，同時也跨足彩瓷創作，作品雖是以傳統的高溫釉下彩技法表現，卻能在傳統框架中綻放新的創意，造型優雅的青花瓷也是他個人作品中的另一個亮點，利用傳統青花釉料在胚土上做出潑墨山水的背景，再依藝術家的想像添加主題，在自然、奔放中蘊含著細膩的巧思，完全擺脫青花瓷是有著繁複紋飾的工藝品形象，令人驚艷。

第一銀行文教基金會邀請大家蒞臨，除了欣賞傳統文化之美外，更能深刻感受到藝術家透過作品所傳達對人間的盈盈笑意與滿滿愛戀。

展覽地點為第一銀行總行1樓大廳，地址在臺北市重慶南路一段30號，展覽日期為2020年1月2日至1月30日，展覽時間為每週一至週五9：00至15：30。

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