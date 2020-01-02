馬來西亞棕櫚油3月期貨價在周二，即2019年最後一個交易日因獲利回吐而下挫2.4％，但周四即2020年首個交易日盤中強勁反彈3％，終場每公噸上漲2.4％收3,126馬幣。

除了印度把棕櫚油進口關稅率從40％調降至37.5％而可望增加需求外，交易商指棕櫚油產量尚未大舉恢復，不少投資人預期12月棕櫚油庫存進一步下降而吸引買盤繼續進場。

(工商 )