棕櫚油期貨價 元月首個交易日強彈 19:442020/01/02 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞棕櫚油3月期貨價在周二，即2019年最後一個交易日因獲利回吐而下挫2.4％，但周四即2020年首個交易日盤中強勁反彈3％，終場每公噸上漲2.4％收3,126馬幣。 除了印度把棕櫚油進口關稅率從40％調降至37.5％而可望增加需求外，交易商指棕櫚油產量尚未大舉恢復，不少投資人預期12月棕櫚油庫存進一步下降而吸引買盤繼續進場。 (工商 ) #棕櫚油 #交易 #期貨價 #需求 #交易商 也許您會感興趣 推薦閱讀 李嘉誠回來了 24億人幣再布局陸房市 19:252019/12/30 財經 棕櫚油期貨價 周一創3年新高 20:142019/12/30 財經 中美貿易關係好轉 刺激橡膠需求 20:132019/12/30 財經 陸調整人民幣CFETS指數權重 降美元升歐元 21:332019/12/31 財經 2019年石油創3年來最大漲幅 21:342019/12/31 財經 2019年小麥期貨價連續3年上漲 21:342019/12/31 財經 《國際經濟》結束連7月萎縮，南韓12月製造業重返擴張 09:432020/01/02 財經 《半導體》車用市場需求回溫，界霖漲停創10個月高點 13:242020/01/02 財經 陸人行寬鬆及經濟同步給力 2020中高收益債動能續衝 16:042020/01/02 財經 證交所與英國愛塞特大學共同探討資料治理 16:242020/01/02 財經 財經熱門新聞 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 iPhone SE2晶片 將採台積電7奈米製程 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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