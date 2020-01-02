金價去年創2010年來最大年增幅度，漲勢延續至2020年首個交易日。黃金現貨價周四盤中每盎司上升0.2％報1,520美元。

雖然中美將簽初步貿易協定等利多降低市場避險需求，但印度券商Geojit商品研究部主管Hareesh V強調美元走弱是推升金價主因。

Phillip Futures分析師Benjamin Lu認為多頭氣勢延續讓金價將往上測試1,540美元關卡。

(工商 )

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