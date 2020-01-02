德國10年期公債殖利率在周四盤中上升約2個基點，報負0.157％創7個月新高。債息上升表示債券價格下跌。

由於中美即將簽第1階段貿易協定，讓市場對中美貿易關係好轉持樂觀看法，認為有助刺激全球經濟增長，從而降低了投資人對德債等避險工具的需求。

其他像法國與荷蘭等歐洲主要國家同年期公債殖利率，周四盤中也下跌2到3個基點之間。

(工商 )