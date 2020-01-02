作計室參謀周欣頤中校外套沾有泥土。（許家寧攝）

作計室次長劉孝堂少將，臉上傷有多處擦傷。（許家寧攝）

軍醫局衛勤保健處長高中錚表示，四人生命無礙，已轉院台北三總。（許家寧攝）

空軍黑鷹直升機墜毀事故，造成8死5傷悲劇，5名傷者除新聞官陳映竹，晚間六點多先後送抵陽明大學附設醫院蘭陽院區，其中曹進平中將、周欣頤中校傷勢較輕，自行步行下車就醫，經院方檢傷後4人皆無生命危險，晚間6點半轉院台北三軍總醫院觀察。

最先送達醫院為通次室次長曹進平中將，能步行下車，接續到院為躺在擔架上的後次室次長黃佑民中將，作計室參謀周欣頤中校外套沾有泥土，不發一語，可自行下車，作計室次長劉孝堂少將，雙眼緊閉，臉上傷有多處擦傷，看起來傷勢較重。

軍醫局衛勤保健處長高中錚表示，黃佑民中將主要是腰椎和骨盆挫傷及四肢擦挫傷，曹進平中將身體、四肢多處擦挫傷，周欣頤中校主要是胸部挫傷及四肢多處擦挫傷，劉孝堂少將主要右耳撕裂傷、臉部擦挫傷及四肢多處擦挫傷。

高中錚說，經過初步檢傷及超音波檢查，確認沒有內出血，4名傷患生命跡象穩定，國軍已讓傷者向家人報平安，並後送到三軍總醫院，給予傷患最好的醫療處置，至於陳映竹腳部遭壓砸傷，若確認沒有大礙，經處置後將會直接轉送三軍總醫院照護。

(中時 )