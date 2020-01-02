檢疫人員2日登上疫情傳出後的首架從武漢飛抵桃園機場直航班機，執行檢疫及宣導工作，同時也在空橋門口架設機動型紅外線檢測儀，下機旅客一出登機門後，就直接做發燒篩檢檢疫作業，雙管齊下防疫，（陳麒全攝）

檢疫人員2日登上疫情傳出後的首架從武漢飛抵桃園機場直航班機，執行檢疫及宣導工作，同時也在空橋門口架設機動型紅外線檢測儀，下機旅客一出登機門後，就直接做發燒篩檢檢疫作業，雙管齊下防疫，（陳麒全攝）

因應大陸武漢不明原因肺炎疫情，衛生福利部疾病管制署也啟動邊境檢疫應變措施，檢疫人員2日登上疫情傳出後的首架從武漢飛抵桃園機場直航班機，執行檢疫及宣導工作，同時也在空橋門口架設機動型紅外線檢測儀，下機旅客一出登機門後，就直接做發燒篩檢檢疫作業，雙管齊下防疫，而登機檢疫的施行期限，將視大陸疫情發展而定。

大陸武漢市出現數名肺炎病例，網傳疑似嚴重急性呼吸道症候群（SARS）引發民眾恐慌。疾病管制署除了向大陸疾控中心及世界衛生組織（WHO）窗口確認疫情訊息，也加強從武漢直航入境的旅客進行發燒篩檢作業。

疾管署表示，目前在武漢疫情沒有減緩之前，每班從武漢直航班機都會由檢疫人員執行登機檢疫，另外，也會在空橋架設機動紅外線檢測儀量體溫，實施這2項特別檢疫程序。

在武漢疫情傳出後，中國東方航空公司首班從武漢飛桃園機場的航班，2日傍晚5時30分降落桃園機場，疾病管制署檢疫人員提前抵達空橋門口，先在空橋門口架設好機動型的紅外線體溫檢測儀，並在先由中國東方航空地勤人員，提前通報航班機組員需要登機檢疫。

因應大陸武漢肺炎疫情，疾管署檢疫人員向機上旅客進行衛教宣導。（疾管署提供）

機組員在班機停妥後，透過機內廣播讓旅客留在原座位不要起身，讓檢疫人員登機宣導及檢疫，確認沒有旅客發燒後才讓旅客下機，也透過空橋門口的紅外線體溫檢測儀，再次逐一檢測旅客的體溫，確認機上的80多名旅客都沒有出現發燒症狀。

從武漢搭機返台的魏姓旅客表示，自己住在武漢市中心區，在當地有聽說肺炎的情況是發生在市場，不過目前這座市場已關閉。武漢當地民眾已經透過手機傳送相關訊息，官方和媒體都有在報紙上宣導，但走在路上會戴口罩的民眾仍不多，只有朋友間相互提醒要小心防範。

也是搭乘這個航班回台的藝人九孔表示，這次到大陸參與演唱會活動，並沒有特別出門逛街，所以對疫情影響感覺不太出來，武漢的機場也沒有額外的檢疫措施，與平常一樣，反而是台灣的機場比較嚴謹，但他認為這是好事，國人的健康需要大家一起維護，就跟防範豬瘟一樣人人有責。

(中時 )