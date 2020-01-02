總統蔡英文昨5度為無黨籍立委候選人洪慈庸站台，並安排參拜台中神岡順濟宮，背景深藍的主委張秋雄公開呼籲鄉親支持蔡英文和洪慈庸連任，遭媒體解讀成功拔樁。張秋雄今日出面澄清，自己身為宮廟主委本來就歡迎各界人士參拜，因來者是客，小英總統蒞臨總不能高喊韓國瑜凍蒜，外界勿有過多解讀。

張秋雄曾任神岡鄉民代表會主席及國民黨市議員羅永珍服務處處長，個人政治立場深藍。昨蔡英文、洪慈庸前往順濟宮參拜，張秋雄陪同民進黨公職上台，致歡迎詞後，喊出「支持總統連任、立委連任」。

由於神岡選民結構長期綠大於藍，張秋雄發言力挺蔡英文、洪慈庸連任，被外界解讀綠營成功滲透深藍宮廟，藍營樁腳陣前倒戈。對此國民黨市議員羅永珍表示，張秋雄一直都挺國民黨，他因為擔任順濟宮主委，以和為貴，可能因為這樣才被外界誤解為挺綠。

張秋雄今日上午受訪指出，當主委本來就歡迎各方人士到廟裡參拜，蔡英文總統日前也到社口萬興宮，昨日到神岡順濟宮參拜，廟方難得有總統到訪，換成是楊瓊瓔跟韓國瑜到廟裡，自己也會呼籲鄉親支持國民黨，請各界不要過多聯想。

(中時 )