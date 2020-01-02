國軍一架黑鷹直升機今天在新北市烏來山區迫降，參謀總長沈一鳴等8人殉職、5人獲救。有目擊者說，直升機飛進烏雲後就消失了。

據三立新聞網報導，有目擊者說，在直升機失事前有聽到異音，看到直升機繞了一圈後就下降。但也有目擊者表示，直升機飛進烏雲後就消失了。但據知當時天氣狀況良好，因此仍有待進一步調查。

黑鷹直升機在今天上午迫降新北市烏來區、宜蘭縣交界山區，該架直升機至今飛行時數僅376小時，近3個月並無重大故障紀錄。

(中時電子報)