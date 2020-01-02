黑鷹失事／目擊者：飛進烏雲後消失 19:522020/01/02 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部一架黑鷹直升機今天上午9時許傳出墜毀新北市烏來區、宜蘭縣交界山區。（翻攝／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國軍一架黑鷹直升機今天在新北市烏來山區迫降，參謀總長沈一鳴等8人殉職、5人獲救。有目擊者說，直升機飛進烏雲後就消失了。 據三立新聞網報導，有目擊者說，在直升機失事前有聽到異音，看到直升機繞了一圈後就下降。但也有目擊者表示，直升機飛進烏雲後就消失了。但據知當時天氣狀況良好，因此仍有待進一步調查。 黑鷹直升機在今天上午迫降新北市烏來區、宜蘭縣交界山區，該架直升機至今飛行時數僅376小時，近3個月並無重大故障紀錄。 黑鷹失事／黑鷹機上哪個座位最安全？專家爆真相 (中時電子報) #黑鷹 #失事 #直升機 #國軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹失事／蔡英文總統指示：全力搜救 10:172020/01/02 政治 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降釀嚴重傷亡 蘇揆：國家重大損失 15:592020/01/02 政治 黑鷹失事參謀總長殉職 全球媒體關注 17:142020/01/02 國際 黑鷹失事 專家：不排除與天候、人為有關 18:312020/01/02 生活 黑鷹失事彰化立委齊哀悼 盼盡早查出失事原因 19:052020/01/02 生活 鼻酸！楊月娥悲悼黑鷹上掉落星星 沈一鳴生前暖舉曝光 19:112020/01/02 娛樂 政治熱門新聞 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 黑鷹失事陳水扁竟藉機嗆韓 網友公幹：滾回監獄 - 政治 黑鷹失事／生還者曹進平中將 現場說明最新情況！ - 政治 黑鷹失事／「兵王」韓正宏最後貼文曝光... 弟兄看完淚喊：敬禮！ - 政治 沈一鳴參加元旦升旗 竟透露詭異巧合 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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