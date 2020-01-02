5G競標經過了跨年休息一日，今（2）日繼續進行第一階段數量競標， 五大電信未見停手，3.5GHz單價還是跳升了兩次，已經是底價的2.6倍。目前三個頻段暫時總得標金為896.21億元，金管會持續呼籲電信業者理性、冷靜，考量各種成本。

5G首波數量競價進入第17天，累計170回合，NCC表示，本日結束時暫時得標價合計896.21億元。10個回合之中，3.5GHz分別有兩個回合沒有業者提出需求，不過仍有兩次達到單價升1.03倍的標準，目前3.5GHz每單位回合價為33.49億元，27個單位中，暫時得標2個單位，明（3）日暫時總得標金幾乎底定會破900億元。

NCC也再次呼籲電信業者理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，皆屬業者必須考量的成本，NCC將來也會就得標者各項費用訂定之合理性予以關注，以保障消費者權益。

NCC表示，各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價879.73億元，其中2個單位頻寬以當前回合價(第170回合) 33.49億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升262％；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標16個單位頻寬，比前一競標日多2單位，暫時得標價16.48億元，其中16個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

(中時 )