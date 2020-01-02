國銀108年大豐收，前11月稅前盈餘達3,396.1億元，已超越107全年獲利3,342億元，可望挑戰歷史新高紀錄，突破3,500億元！金管會銀行局2日公布，108年11月底本國銀行獲利表現，較107年同期增加215.5億元、年增率6.8％。

儘管前11月獲利亮眼，但11月單月獲利卻較上月、107年同期表現衰退。銀行局指出，國銀108年11月單月獲利246.3億元，較10月衰退39.4億元、較107年同期減少2.1億元。銀行局官員分析，與上月相比，主要是「投資淨收益」減少48億元；至於與107年相比，則是「其他淨收益」減少所致，並非單一因素。單月表現最好是大陸地區分行，獲利3.4億元，較去年同期成長388.7％。

銀行局統計，108年前11月本國銀行稅前盈餘達3,396.1億元，年增率6.8％，其中國內總分行達2,058.6億元，年減1.7％；國際金融分行（OBU）獲利為913.4億元，較去年同期增加180.1億元；海外分行達383.3億元，較去年同期增加19.2億元；大陸分行達40.7億元，年增26％。

在放款部份，根據銀行局統計，截至108年11月底，本國銀行放款總餘額為29兆7,269億元，較上月底增加1,123億元，銀行局分析，主要是國內總分行增加約900億占最多，放款對象個人、民營企業都有。

而逾期放款金額為683億元，較上月底減少14億元；逾期放款比率為0.23％，較上月底減少0.01個百分點、較107年同期減少0.03個百分點。

銀行局指出，108年11月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為605.51％，較上月底589.24％，增加16.27個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健狀態。

金管會表示，將持續督促銀行提昇資產品質及健全財務結構。

(工商 )