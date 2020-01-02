瞄準農曆年前國人購車換車的傳統旺季，中華三菱宣布，凡1月22日前購買（需完成訂車且領牌）COLT PLUS、OUTLANDER、GRAND LANCER、ZINGER、ECLIPSE CROSS、PAJERO等任一車種，即可獲得日本五大城市雙人來回機票，並參加月月抽日本東京賽事5日雙人自由行。另外至全台中華三菱展示中心賞車就送PChome限量折扣碼。

中華三菱針對消費者關注的運動休旅車持續祭出優惠方案，日本進口ECLIPSE CROSS除了提供圓夢入主方案享三大優惠－舊換新11萬元限時回饋、5年或15萬公里保固、90萬元高額貸款，1月加碼贈送日本五大城市雙人回來機票；國產休旅車OUTLANDER元月推出「守護一升」超值專案，全車系免費升級前駐車雷達、四門LED開門警示系統，再享免費升級TWO-TONE式樣，並提供高額60萬元零利率，舊換新限時優惠價85.5萬元起。

商旅車ZINGER元月也提供高額50萬元零利率分期優惠，原有FREECA或ZINGER車主換購，額外再享5,000元購車金補助。

(工商 )