全球債市過去10年經歷史上最大的動盪與變化，華爾街日報特別找來6名投資專家剖析未來10年債市的發展走向，專家普遍認為，主導接下來債市走向的主要變因將是通膨復燃、告別負利率與新科技帶來的影響。

盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）完全配置投資團隊共同負責人暨基金經理人史托克斯（Elaine Stokes）表示，各國採取共同貨幣政策的情況將不復見，經濟面的觀察重點將在於貿易與匯率，至於負利率刺激經濟成長已證明沒有多大效果，通膨則會復燃，只不過應該是在5年之後。

富蘭克林坦伯頓債券基金經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）指出，金融市場過去10年的主題是政府透過不斷印鈔票解決財經問題，接下來10年焦點將會轉到大量印鈔帶來的負面影響，包括點燃通膨。在此情況下，包括日本與瑞士等國的避險貨幣與債市將會是主要受惠者。

貝萊德固定收益全球投資長萊德（Rick Rieder）也表示，負利率不僅刺激經濟的效果不大，甚至還衝擊退休年金、保險公司與金融體系的收益與獲利。

曾被譽為「債券天王」的葛洛斯（Bill Gross）則認為，全球負利率公債規模一度超過15兆美元，這是全球貨幣與財政政策導致的結果，政府不斷的發債，央行則不斷的買債，此一情況短期內還不會改變，因為各國政府希望壓低殖利率，避免利率上漲衝擊經濟成長。

Nuveen資產管理公司全球固定收益共同主管米勒（John Miller）指出，在負利率環境下，全球仍將維持尋求較高收益的投資趨勢，這會迫使投資人湧向風險資產，進而壓縮風險溢價。

先鋒集團投資長戴維斯（Greg Davis）認為，債市發展已從高成本基金轉至低成本基金，尤其是ETF的崛起更是吸引更多投資人投入債市，不論是政府公債、房貸抵押債券、新興市場還是高收益債券，這都大幅刺激市場的交易量，同時增加流動性。

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