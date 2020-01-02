為衝刺農曆年前國人購車傳統旺季商機，福特六和汽車宣布，即日起至1月底前，推「Ford美夢成真」，購買福特全車系產品享分期零利率優惠，並能參加市值20萬元「美國雙人之旅」抽獎活動。

福特六和表示，1月購買美式運動休旅皮卡 Ranger Wildtrak，享車展優惠專案限量現金價136.8萬元（原價146.8萬元），原福特車主限定再加碼享100萬元40期零利率分期優惠；歐系轎車Mondeo全車系推出福特車主限定換購或增購優惠－100萬元40期高額零利率。

國產休旅車Kuga持續提供舊換新現金價超優惠方案，其中Kuga EcoBoostR245 CP360旗艦型與Kuga TDCi CP360柴油型，1月提供超優惠方案舊換新現金價99.9萬元（原售價113.8萬），原福特車主限定再加碼享100萬元40期零利率；Kuga全民便利型則推舊換新現金價69.9萬元優惠。

國產掀背小車Fiesta或進口小休旅車EcoSport 1.5L都會時尚型輕休旅，享舊換新現金價59.9萬元優惠。

(工商 )