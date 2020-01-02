為響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」及順應國際化發展趨勢，第一銀行展現強烈企圖心，有別於多數銀行僅設置一家雙語示範分行，針對觀光人口密集、外籍旅客眾多等地區，第一銀行共設置總行營業部、西門、大稻埕、中山、延吉及大安六家雙語示範分行，並精心挑選具備外語專長、專業金融知能及服務熱忱的行員擔任第一線櫃檯人員，積極提供客戶友善雙語金融服務環境。

第一銀行雙語示範分行除提供客戶中、英語專業諮詢服務外，同時具備雙語化申請書表、取叫號機、外幣提款機、營業廳標誌及數位銀行服務區等場域設施，具體落實友善雙語金融環境設置，並提供官網、網路銀行、行動銀行等雙語化服務，將雙語服務延伸至銀行各個角落，使客戶全程體驗貼近人心的金融服務。

為了打造別具特色的雙語金融服務環境，第一銀行特別在日籍旅客絡繹不絕、緊鄰霞海城隍廟的大稻埕分行加碼推出貼心日語諮詢服務，作為「中、英、日三語皆通」的第一銀行代表性特色分行，讓不同文化、國籍的客戶皆能在第一銀行體驗親切、有溫度的金融專業服務。

第一銀行成立已有120週年，作為臺灣歷史最悠久的銀行之一，在臺灣經濟發展過程中扮演重要角色，並以深耕本土金融業務為核心立足點，致力於開拓全球金融產業，穩健切實地邁向國際性銀行的目標。

展望未來，第一銀行將秉持著「跨躍新局，永續第一」的精神，持續推動設置第一線服務櫃檯雙語環境及雙語諮詢服務，致力達到全行188家營業單位均提供雙語化服務的目標。

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