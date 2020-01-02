30歲日本男星佐藤健來台宣傳新電影《那一夜》，2日搭乘華航班機上午抵達台北松山機場，穿一身格紋長大衣、戴墨鏡帥氣亮相，並在機場撂中文說：「大家好，我是佐藤健。」引發現場破百位接機粉絲的尖叫，下午記者會，他也大方分享自己的「那一日」。

佐藤健抵台展現時尚機場穿搭風。（陳俊吉攝）

此行是佐藤健睽違6年再訪台，聊到為角色的準備，他分享這是第一次跟《孤狼之血》硬派導演白石和彌合作，之前早就看過對方許多作品，知道在白石和彌的導筒下「角色的健康狀態都不是很好」，他說：「我以往拍戲會吃飽睡飽開工，這次特別保持微醺、疲憊、血液混濁的樣子來演。」

片中演出佐藤健母親的日本資深演員田中裕子，主演日劇《阿信》人氣在台灣家喻戶曉，他回憶說兩人對戲當時自己很緊張，只要對上田中裕子的眼神，雞皮疙瘩就跑出來了，有一幕是片中離家多年的田中裕子回來，佐藤健得責備她：「妳為什麼要回來？」本來應該要強勢的演出，卻差點被對手精準演出的氣勢壓過去。

電影裡，所有家人經歷「那一夜」生命發生鉅變，佐藤健也分享現實生活中改變自己的「那一日」，他高二那年，放假跟同學在街上遇到現在的經紀公司，被發掘出道、人生大轉變，「我高中是沒有夢想的，正在煩惱以後要做些什麼，無法想像沒當演員現在還能做些什麼。」電影明日在台上映。

(中時 )