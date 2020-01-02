Google今天在頂尖學術期刊《自然》發表研究成果：它研發的人工智慧乳癌檢測系統，檢測乳癌的能力，已經超過專業放射科醫生。

和美國典型放射科醫生醫生相比，人工智能檢測乳癌結果的誤診率，即把無病的誤診為有病的，低5.7%；而漏診率，即把有病的診斷為無病的，則低9.4%。

為了開發人工智慧，Google用了數萬張乳房X光影像樣本訓練神經網路，直到它構建了一個判別式乳癌的追蹤模型。

消息出來後，醫學界一片嘩然：因為乳癌是女性最常見的癌症之一，2018年，全球約有627,000名女性死於乳癌，約占女性癌症死亡人數的15%。

要診斷乳癌，就必須從乳房X光影像中，準確識別出癌變的病症，麻煩的是，專業醫生對乳房X光影像的分析準確率，一直相對偏低，容易發生誤診和漏診現象。現在，有了Google AI醫療的輔助，醫生進行乳癌診斷的效率和準確性將大大提高 ，AI輔助醫生進行乳癌診斷的即將來到，更多的乳癌病人將得到救助。

在人工智慧面前，醫生這個職業，將面臨巨大的挑戰。

(中時電子報)