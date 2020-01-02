2019年台灣車市在政府汰舊換新政策持續、各廠牌陸續推出重量級新車並加重促銷力道的推動下，整體登錄數達到43.98萬輛，創近14年來次高紀錄。和泰車代理的TOYOTA及LEXUS品牌2019年合計新車銷量達14.19萬輛，創下2006年以來的銷售新高，亦突破歷史銷售的次高紀錄，市占率達32.3％，蟬聯台灣車市龍頭寶座18年。

和泰車指出，豐田（TOYOTA）不僅是國產車與進口車銷售的雙料冠軍品牌，在全年銷售前十大乘用車款中更囊括了五個名次。其中ALTIS於2019年3月推出大改款車型，除全車系標配TSS、7SRS氣囊等主被動安全配備外，更首度導入HYBRID車型，全年銷售達3.07萬輛，連續19年蟬聯銷售冠軍；第二名的進口休旅車RAV4霸主同樣在2019年3月推出大改款，全年銷售達2.97萬輛、年增57.5％，創自1997年導入台灣市場以來的新高紀錄，穩坐台灣運動休旅車（SUV）銷售冠軍。YARIS及SIENTA在2019年亦推出更符合消費者期待的外觀及安全配備升級，分別繳出1.40萬、1.34萬輛的銷售成績，居2019年暢銷車榜第五與第六名。

豪華品牌凌志（LEXUS）方面，2019年銷售2.23萬輛，再創新高，相比整體豪華車市場只有9.7％的成長，LEXUS大幅成長25.2％，成為豪華車總代理銷售第一名的品牌，在前十大暢銷車榜中，LEXUS就包辦了四款，分別為第二名的NX，第四名UX、第五名RX與第六名ES。

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