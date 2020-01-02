由《偉大的願望》導演男大中執導的《朝鮮花美男》，以男尊女卑觀念強烈的朝鮮時代為背景，描寫「朝鮮第一名男妓生」的故事，該片是男團「2PM」出身的演員李俊昊，首部擔綱主角的電影作品。

先前李俊昊在電影《二十行不行》、電視劇《金科長》、《自白》均有精彩演出，這次他在新片中飾演妓生與貴族所生的私生子「許勢」，在妓房長大成人後，為了拯救即將停業的妓房，而決定犧牲色相成為「朝鮮第一名男妓生」，展現自然逗趣的演技。

《朝鮮花美男》是李俊昊睽違4年接拍的電影作品。（車庫娛樂提供）

另外，以電視劇《今生是第一次》、綜藝節目《小森林》為台灣觀眾熟知的庭沼珉，也將在劇中和李俊昊、《雞不可失》孔明大談三角戀，增添不少微妙的粉紅緊張感。

庭沼珉則飾演「海媛」一角，每天都努力祈求佛祖能讓哥哥登科及第，她表示：「海媛不太像朝鮮時代的女性，對於自己的家庭擁有強烈的責任感，劇中她遇見了孔明和李俊昊所飾演的角色，他們對她來說擁有完全不同的定義。」李俊昊則形容：「她就像朝鮮時代版的『國民初戀』，很好奇她怎麼現在才演古裝劇，因為真的太適合她了！」

(中時 )