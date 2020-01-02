黑鷹直升機失事，參謀總長沈一鳴不幸罹難震撼全台，在各界哀悼處理之際，前總統陳水扁卻在臉書PO文「阿扁籲請韓國瑜不要在黑鷹傷口撒鹽」，藉機嗆韓國瑜，反遭網友公幹：「滾回監獄」、「你才在灑鹽」、「傷害台灣人最深的貪污犯，一直對人民灑鹽」。

陳水扁在臉書《新勇哥物語》PO文說自己非常關注此次事件，鎖定在電視機前片刻不離，同時也稱讚蔡英文立刻暫停所有選務與政務行程的危機處理相當正確，接著話鋒一轉，表示接下來一定會有很多陰謀論或不實謠言來衝擊選情，更要求韓國瑜「別在傷口撒鹽」。扁說，韓國瑜為了贏大選，扯到宋楚瑜妻子陳萬水，又瞎掰邱義仁主導319，都是在傷口撒鹽，希望韓國瑜別在這次黑鷹上灑鹽。

文章PO出後，不少網友傻眼，痛批陳水扁「現在是你在灑鹽」、「這種時刻還在想選舉」、「我討厭韓導，但他有說啥嗎？」、「傷害台灣人最深的貪污犯，一直對人民灑鹽」、「挖靠，先講先贏嗎」、「快點把他抓回去啦」、「滾回監獄吧你」。

(中時電子報)