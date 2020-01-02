日前網路上掀起一波「手藝人」熱，在影片中手藝人藉由修補受損器具、物品，經過他們巧手與工具補救後，重新讓已不能使用的物品重現光采，樣子如全新一般，彷彿是死而復生，讓大家嘖嘖稱奇。而近日有網友PO出一張照片，表示他的「小鴨存錢筒」不小心在頭部摔了一個大洞，但經過他就讀護理系的堂妹仔細「包紮」後，小鴨新的面貌讓網友驚艷，稱「更可愛了」。

前陣子在網路上爆紅的手藝人，用泡麵、米粒等食材來修復馬桶、吉他等物品，誇張效果引起廣大迴響。而網友在臉書《爆廢公社》上PO出一張「小鴨零錢筒」照片，整個小鴨右半邊頭部大受重創，呈現一整個大缺口，這受損程度幾乎要令這隻小鴨存錢筒功成身退，但原PO表示，自己就讀護理系的堂妹展現南丁格爾的精神，為小鴨精心「包紮」一番，而小鴨傷後復出的全新模樣，竟顯得更可愛、更具有活力，稱她真的是「學以致用」。

網友見堂妹為小鴨搶救後包紮的樣子，全都眼睛一亮，稱她真的是「學以致用」。（摘自爆廢公社）

網友表示，自己就讀護理系的堂妹展現南丁格爾的精神，為小鴨精心「包紮」後 的全新模樣，竟顯得更可愛、更具有活力。（摘自爆癈公社）

網友見堂妹為小鴨搶救後包紮的樣子，全都眼睛一亮。原來堂妹還真的用繃帶將小鴨受損的頭部纏起來，經過護理系的專業包紮技巧後，網友都一致認為包紮完的小鴨，變得更可愛了！「超專業包紮」、「看了真療癒」、「 包得剛剛好太可愛了」、「變的比原本可愛」、「感覺它一臉開心」。

(中時電子報)