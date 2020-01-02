南韓科技大廠三星電子（Samsung）位於華城（Hwaseong）的晶片廠2019 年 12 月 31 日下午發生跳電1分鐘的情況，導致DRAM、NAND Flash，以及採用極紫外光(EUV)微影技術的系統半導體生產受到影響，據業內人士透露，這起事件恐怕讓三星蒙受數百萬美元損失。此外，美國行動處理器龍頭高通(Qualcomm)才剛把5G處理器Snapdragon 765交由三星7奈米製程，如今發生這起意外，恐怕先急壞高通。

據韓聯社報導，由於區域電纜發生問題導致短暫跳電，三星華城廠區的動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）晶片生產線停擺，當時正在運作的EUV製程半導體生產也受到影響。三星也在隔日(1月1日)發布聲明表示，該公司正在檢查生產線並準備復工，目前仍在統計損失程度，預計事件發生3天後就能復工。

由於DRAM、NAND三星擁有大量庫存，雖市場回溫，但不至於影響相關市場供給與價格。問題就在於，當時生產的任何晶圓都必須報廢，據業內人士估計損失金額恐怕高達3000萬美元(約9.12億元新台幣)。

高通（Qualcomm）去年12月3日峰會上發布將在2020年搭5G旗艦機處理器晶片Snapdragon 865，以及瞄準中階手機市場的Snapdragon 765 以及 Snapdragon 765G兩款系統單晶片（SoC），前面一款由台積電7奈米製程，後面兩款由三星7奈米製程，如今發生跳電事件，三星這批在華城廠區生產晶圓全數報廢，恐怕讓高通急得跳腳。

據財訊報導，先前三星產能不足，就已經引發高通的客戶不滿，如今跳電事件爆發，恐讓高通交付5G處理器給客戶的時程延後，迫使客戶轉單給聯發科的機率大增。

據businesskorea先前報導，三星打算利用EUV微影技術，在2030年超越台積電，計畫10年內投入1160億美元(約3.5兆元新台幣)，不過，台積電也在今年第三季法說會上宣布上調年度資本支出至140~150億美元(約4214~4515億元新台幣)，如今三星又頻頻出包，恐怕讓10年超越台積電的目標遭嚴重打擊。

(中時電子報)