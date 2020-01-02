UH-60M黑鷹直升機今早(2日)失事，造成參謀總長沈一鳴罹難，這也是國軍史上首位上將參謀總長殉職，依照目前國軍制度，參謀總長一職將由副參謀總長兼執行官的劉志斌上將代理，至於正式人選還須等待總統蔡英文發布。

劉志斌為二級上將，也是現任副參謀總長兼執行官，2016年蔡英文上任後，也擔任總統府侍衛長，去年4月1日接任參謀本部副參謀總長執行官並晉升二級上將。

空軍黑鷹直升機於今天早上8點7分失事，13人中有8人罹難，其中參謀總長沈一鳴也不幸殉職，震撼各界，總統蔡英文也立即宣布降半旗3天，並暫停選舉行程3天，國民黨總統候選人韓國瑜也表示將暫停2天行程，以表哀悼。

國防部聲明如下：

國防部今(2)日表示，為持續推動各項國防事務，自即日起，參謀總長乙職由副參謀總長執行官劉志斌上將代理。

感謝各界對本部的關心與協助，國軍仍會堅守崗位，戮力戰訓本務，確保國家安全。

(中時電子報)