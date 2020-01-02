曾先後在HBL高中籃球聯賽先後拿下MVP的女籃姐妹花羅培甄、羅培儀，進入大學後先加入佛光大學，上季幫助佛大摘下隊史首座UBA公開女一級冠軍，為了未來有更好的發展機會，去年8月姐妹倆選擇轉學上季亞軍世新大學，今天在108學年賽季第三階段預賽最後一場兩人面對前球隊，姐姐羅培甄攻下全場最高的22分，外帶4助攻、3抄截，幫助世新81比76小贏佛大，延續本季不敗金身，帶著11連勝氣勢進軍6強複賽。

賽後羅培甄表示，生涯第一次遇到要打前隊友的狀況，特別是佛大不少前隊友都是國、高中就一起並肩作戰的戰友，但場上仍要壁壘分明，「不管怎樣，打比賽就是不能放輕鬆，佛大球員面對我也不留情，我也被抓了好幾下。」羅培儀則笑說：「真的可以感受到前隊友『滿滿的愛』！大家真的沒在客氣的。」

陳孟欣(右)在關鍵時刻飆進三分球幫助佛光大學追平比數，可惜提前犯滿退場，未能和隊友一起戰到最後。(大專體總提供/陳筱琳台北傳真)

佛大上季新人后、冠軍賽MVP及助攻后陳孟欣，在第4節與隊友劉昕妤輪流在三分線外開火，陳孟欣在比賽終了前2分38秒的外線，更幫助整場幾乎是一直面對雙位數落後的佛大追平比數，不過世新趕緊調整防守佈局，加上中鋒林蝶靠著打板兩分球及兩罰連續進帳4分，穩住世新勝果。

陳孟欣在飆進追平三分球沒多久就面臨五犯退場，賽後她說：「面對離隊的羅家姐妹，我們確實很想贏，導致一開賽就綁手綁腳而陷入落後危機，最後提前退場雖然很遺憾，但也相信隊友，畢竟當時追平比數也不是只靠我一個人。」

世新本季至今11戰全勝，但比賽中會出現一些防守溝通問題，因此賽前賽後都花很多時間開會討論，教練王宣雲指出：「現階段賽事結束，這11比賽仍能看出球隊有不少問題，後面6強複賽更重要，希望能及時把這些問題修正過來。」

林蝶(左)為世新大學拿到最後的4分，助隊收下勝利。(大專體總提供/陳筱琳台北傳真)

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