國軍黑鷹直升機今天失事，共有8人罹難，包括政戰局副局長于親文少將等人。于親文是前發言人羅紹和少將再政戰學校的同期同學，原定今年下半年屆齡退伍，不料，卻在退伍前發生憾事。

根據《中央社》報導，熟悉于親文的人士表示，于親文做事認真負責，擔任政戰局副局長期間，常常看公文看到午夜12點多，有時候公文堆得比一個人還高。

于親文為空軍少將，曾任空軍司令部政戰副主任、空軍作戰指揮部政戰主任、國防部政戰總隊總隊長等職，2017年接任政戰局副局長。軍方人士指出，于親文是首位出身空軍、接任政戰副局長的人，以往大多是陸軍、海軍將領擔任。

軍方人士透露，于親文代理局長期間，對於所有大小事都事必躬親，認真負責，軍方內部對他的評價都不錯。于親文個性開朗、樂觀，也常跟部屬說，「凡事要堅持下去」；他也相當要求政戰幹部的體能，自己則是每天早晨一定去跑步或游泳。

于親文是政戰學校31期（74年班）政治系畢業，與前任國防部發言人羅紹和是同期同學。羅紹和接受中央社記者訪問時表示，于親文為人誠懇，也非常有愛心，于親文跟妻子每個月都會固定捐款給「安得烈食物銀行」，關懷弱勢家庭；聽到于親文不幸罹難的消息，真的很難過。

(中時電子報)