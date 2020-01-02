黃馨慧隨後與「華美黃昏市場自治會」會長莊有生前往何福里福德祠拜拜，替黑鷹直升機墜機傷者祈福、願傷者早日恢復健康。（黃馨慧競總提供／陳世宗台中傳真）

國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴上將等不幸罹難！國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫，原排定2日下午在台中市輔選立委，宣布取消立委候選人黃馨慧、李中、楊瓊瓔3場輔選行程。朱立倫表示，對黑鷹直升機墜機意外，獻上最深的哀悼，最高的敬意，也對傷者表達祈福。

朱立倫原訂今天下午到晚間輔選國民黨台中市立委候選人黃馨慧、李中及楊瓊瓔，分別排3人掃市場、夜市。因發生國軍直升機空難，朱立倫在下午3點前抵達輔選黃馨慧首站，立即宣布取消3場輔選行程。

朱立倫表示，對於黑鷹直升機墜機意外，獻上最深的哀悼，最高的敬意，也對傷者表達祈福，今日市場掃街活動暫停，讓全民一起為傷者祈福。未來在選舉最後關鍵的前幾天，一定還會來台中繼續幫最優秀的立委候選人黃馨慧站台輔選，讓她獲得市民肯定、當選，讓肯做事的人進入立法院服務。

黃馨慧指出，感謝朱立倫市長來幫忙輔選，但這件事讓我們感到十分不安，希望這次意外事件死者安息、傷者早日康復！也祝福華美黃昏市場攤商「生意興隆」！黃馨慧隨後與「華美黃昏市場自治會」會長莊有生前往何福里福德祠拜拜，祈求神明保佑地方鄉親平安，也替黑鷹直升機墜機傷者祈福、願傷者早日恢復健康。

(中時 )