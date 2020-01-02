蔡姓技師開著新車進行性能測試時，不慎衝撞對向機車，釀2死悲劇。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿區2日傍晚發生2死車禍憾事！蔡姓車廠技師駕駛一台BMW新車，延中山路上坡路段行駛，進行性能檢測時，不慎衝撞對向的機車，造成一對男女重傷送醫，經搶救後仍宣告不治；清水警分局表示，雙方均無酒精反應，目前正在釐清肇事原因中。

清水警分局指出，28歲蔡男駕駛BMW小客車於2日傍晚4時許，載著22歲黃男，行經沙鹿區往竹林的中山路上坡路段，不知為何衝向對向下坡車道，撞上由22歲王男騎乘的機車，導致王男及後方21歲林姓女子重傷，經送醫後雙雙不治身亡。

光田綜合醫院指出，王男到院已無生命徵象，氣血胸、胸部開放性傷口、耳鼻出血、肢體多處骨折，經插管治療後仍不治；童綜合醫院表示，林女頭部、右大腿與左前臂變形，搶救後仍回天乏術。

據了解，兩名死者為漢翔員工，而肇事蔡男則是車廠技師，因近期準備要交車，所以開著BMW新車，往人車稀少的中山路進行性能檢測，但當時已過大轉彎且為上坡路段，究竟為何衝撞對向下坡路段的機車，警方表示，雙方均無酒駕，肇事原因正在積極釐清中。

由於3年前該路段曾發生試車衝出邊坡，造成副駕駛座女業務員重傷死亡，如今又傳出2死意外，再度引起議論。

(中時 )